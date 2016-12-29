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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kahraman'a ziyaret

- Erdoğan, Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kahraman'a ziyaret

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Hastanede yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan'a ziyaretinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de eşlik etti.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanGüven HastanesiTBMM Başkanı İsmail KahramanZiyaret
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