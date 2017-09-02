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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Senegal ve Nijerya ülke liderlerini telefonla arayarak Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderlerin ve halklarının bayramlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'daki insani krize çözüm bulunması için ortak çaba sarf etmenin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı dolayısıyla, arife günü ve dün de İslam ülkelerinden çeşitli liderlerle telefon görüşmeleri yapmıştı.

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