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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere tebrik telefonu

- Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid El Sibsi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere tebrik telefonu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı telefon görüşmeleri, bayramın ilk gününde de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid El Sibsi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü.

Kurban Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderlerle yaptığı görüşmelerde Myanmar'daki insani krize ivedilikle çözüm bulunması için ortak çaba harcama çağrısında bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arife gününde ise aynı çerçevede Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

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Kurban BayramıMyanmarRecep Tayyip ErdoğanTelefon
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