Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Hakkari Van EDAŞ Çubuk
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam vefat eden sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mardin'in oğlunu arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin ailesine taziye telefonu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede dün akşam vefat eden ve siyaset bilimi ile sosyolojinin üstatlarından biri olarak değerlendirilen Prof. Dr. Şerif Mardin'in ailesini telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, merhumun oğlu Osman Mardin'i bugün telefonla aradı.

Prof. Dr. Mardin'in vefatının kendisini de derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

Erdoğan, Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir bilim adamını kaybettiğini vurgulayarak, Mardin'in, geride bıraktığı kıymetli eserler sayesinde gelecek kuşaklar tarafından da daima hayırla yad edileceğine dikkati çekti.

Osman Mardin'in de ailenin acılarını paylaşmasından ve duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

Muhabir: Halil İbrahim Başer

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıProf. Dr. Şerif MardinRecep Tayyip ErdoğanTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5