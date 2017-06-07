Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moon'a tebrik telefonu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon Jae-in'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, erken başkanlık seçimlerinin galibi olan Moon'a Devlet Başkanlığı görevinde başarılar diledi.

İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Katar konusuna da değinilen görüşmede, gerilimin diyalog yoluyla çözülmesinin gerekliliğine işaret edildi.

Sıcak ve samimi bir havada geçen görüşmede iki lider, G20 marjında Hamburg'da yüz yüze görüşebileceklerini belirtti.

Güney Kore'de mayıs ayında yapılan başkanlık seçimleri Liberal Demokratik Parti adayı Moon'un zaferiyle sonuçlanmıştı.