Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan kutlaması

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutladı.

Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ve tüm Pakistan halkının 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. #PakistanZindabad

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 14 Ağustos 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından #PakistanZindabad etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ve tüm Pakistan halkının 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimiz güçlenerek sürecek, Türkiye her alanda Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Muhabir: Enes Kaplan