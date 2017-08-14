Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan kutlaması

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutladı.

Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ve tüm Pakistan halkının 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. #PakistanZindabad

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 14 Ağustos 2017

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından #PakistanZindabad etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın ve tüm Pakistan halkının 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimiz güçlenerek sürecek, Türkiye her alanda Pakistan'ın yanında olmaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Muhabir: Enes Kaplan

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanPakistan'ın Bağımsızlığının 70. Yıl DönümüPaylaşımSosyal Paylaşım Sitesi Twitter HesabıTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5