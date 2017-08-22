Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp ile final müsabakasının hemen ardından telefonla görüştü. Rıza'yı kutlayan Erdoğan, başarılarının devamını diledi.

Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, telefon görüşmesinde, "Gelmeden önce de aramıştınız. Söz verdik, sözümüzde durduk." dedi.

Görüşmede, "Sözünüzü tuttuğunuz için ayrıca tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, grekoromen stil 66 kiloda üçüncü olan Atakan Yüksel'i de kutladı. Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Grekoromen Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora ile de telefonla konuşarak, başarılarından dolayı tebrik etti.