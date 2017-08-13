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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Eren'in annesine taziye

- Şehit Eren Bülbül'ün Maçka ilçesindeki taziye evini ziyaret eden AK Parti heyetinin cep telefonuyla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Ayşe Bülbül'e taziyelerini iletti - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Eren'imizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Çok daha farklı bir şekilde inşallah intikamını alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit Eren'in annesine taziye

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e taziyelerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ve AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Maçka ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki taziye evinde şehit Eren'in ailesini ziyaret etti. Heyet, aileye başsağlığı diledi.

Ravza Kavakcı Kan, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak şehidin annesi Ayşe Bülbül ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anneye taziyelerini ileterek, şunları söyledi:

"Eren'imizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Çok daha farklı bir şekilde inşallah intikamını alacağız. Sizler zaten kazaya, kadere inanmış insanlarsınız. Onun için de tabii ki acımız var ama en büyük makam şehitlik makamı. Eren'in de zaten böyle 15 yaşında ulaşmış olması çok daha da farklı. Rabbim sabrımızı artırsın. İnşallah cennetinde sizleri kavuştursun."

Erdoğan'ın, "Eren'in intikamının alınacağını" belirtmesi üzerine anne Bülbül, "İnşallah. Sizden dileğim o." ifadesini kullandı.

Görüşme sırasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan'ın, "Ayşe Bülbül'ün 13 çocuğunun olduğunu" hatırlatması üzerine Erdoğan, "Ayşe abla sen var ya cenneti zaten kazanmışsın. 13 tane uşak doğurdun. Sen Allah'ın emrine de uydun Peygamber'in sünnetine de uydun." diye konuştu.

Ayşe Bülbül'ün, "Sen 3 deyince utanırdım" demesi üzerine Erdoğan, "Ben en az dedim. İnşallah şöyle bir yine Karadeniz'e geldiğimde inşallah seni bir ziyaret edeyim de kuymağını yiyeyim." dedi.

Bunun üzerine Bülbül, "İnşallah, buyurun gelin. Kapımızı da açarsınız. Teşekkür ederim." ifadesini kullandı.


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