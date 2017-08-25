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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer haftası mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zafer haftası mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun ana vatan haline gelişinin yolunu açan Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve bugünkü Türkiye'nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını, Zafer Haftası olarak kutladıklarını bildirdi.

1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar geçen süreçte, Anadolu'da kurdukları devletler ve verdikleri mücadeleyle, bu coğrafyayı vatan haline getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz da en zor şartlarda milletimizin yeniden dirilişinin, yeniden ayağa kalkışının, yeniden geleceğine sahip çıkışının sembolü olmuştur. Bu büyük zaferlerde ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin, istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunun ispatıdır. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz, her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir.

Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Muhabir: Barış Gündoğan

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeZafer Haftası
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