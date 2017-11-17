Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren Norveç ordusu personeli görevden alındı

BRÜKSEL (AA) - NATO tatbikatında Atatürk'ü düşman liderler arasında göstererek skandala yol açan teknisyen, resmin kime ait olduğunu bilmediğini öne sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren personel de görevden alındı.

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NATO, Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal uygulamalar hakkında açıklama yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan üst düzey NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Norveç'te 8-17 Kasım tarihleri arasında yapılan tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandı.

Simülasyonlara ilişkin düzenlemelerin yürütüldüğü Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde (JWC), ilk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde "Düşman Liderler Biyografisi" hazırlandı. Ancak hazırlığı yapan ekip teknisyeni Atatürk'ün heykelini bu biyografilerden birine yerleştirdi. Skandalın ardından bilgisine başvurulan teknisyen, sosyal medyadaki araştırma sonrasında Atatürk heykelini "yanlışlıkla" yerleştirdiğini iddia etti.

Simülasyona katılan Türk ekibin müdahalesi sonrasında Atatürk heykeli düşman liderler biyografisinden kaldırıldı.

Skandala neden olan teknisyen ise heykelin Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini savunarak özür diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sahte hesap

NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, diğer olayda Norveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sivil personel Hollanda'daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında "Recep Tayyip Erdoğan" adlı sahte hesap açtı.

Norveç ordusuna bağlı personel, sahte hesapla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simülasyonda "düşman ülke liderleriyle" yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajını verdi.

Olayın ortaya çıkması üzerine, söz konusu personel görevden alındı.

JWC Komutanı Andrzej Reudowicz, konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

NATO Genel Sekreteri Vekili Rose Gottemoeller'in de "çok üzgün" olduğunu belirten NATO yetkilisi, örgütün konuya ilişkin bir açıklama yapmasının beklendiğini söyledi.

Muhabir: Şerife Çetin