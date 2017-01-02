ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı ve yakınlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Erdoğan'dan, portresini çizen Gülşah'a Twitter'dan teşekkür
Cumhurbaşkanının araması engelli Gülşah'ı mutlu etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah Külliye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
02 Ocak 2017 Pazartesi 16:07
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin portre resmini çizen engelli Gülşah Yağmur Yazıcı ve yakınlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.