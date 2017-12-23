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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak ziyareti

- Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak ziyareti

ŞIRNAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

Şırnak’taki temaslarının ardından Tümen Komutanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yetkililerden brifing aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Şırnak Valisi Mehmet Aktaş eşlik etti.

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