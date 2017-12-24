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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyareti

- Sudan Dışişleri Bakan Vekili Naim: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir ziyaret" - "Hartum, iki ülke arasında ortaklık seviyesinin ileri düzeylere taşınması amacıyla Ankara ile ilişkilerin daha fazla gelişmesini temenni ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyareti

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakan Vekili Abdulgani en-Naim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hartum ziyaretinin kelimenin tam anlamıyla "tarihi bir ziyaret" olduğunu belirterek, "Türkiye, sistematik, nesnel ve bilimsel bir şekilde kalkındı. Bölgesel ve uluslararası alanda yüksek bir konuma sahip oldu. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti de önem kazanıyor." dedi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye-Sudan ilişkilerini değerlendiren Naim, "Türkiye ile Sudan arasındaki kültürel ve dini bağlar eski ve güçlü. Bunun yanında son 10 yılda ilişkilerin şeklinde büyük gelişme yaşandı. Hatta güçlü bir ortaklık seviyesine ulaştı. Hartum, iki ülke arasında ortaklık seviyesinin ileri düzeylere taşınması amacıyla Ankara ile ilişkilerin daha fazla gelişmesini temenni ediyor." diye konuştu.

İlişkilerin gelişmesinin doğal bir durum olduğunu belirten Abdulgani en-Naim, bunun yalnızca siyasetle değil kültür ve toplumla da ilişkili olduğunu söyleyerek, "Ayrıca Türk ve Sudanlı iş adamlarının bu ilişkilere katılımı açık. Bunlar iki ülkenin de yararına. Ekonomi dediğimizde tarım, sanayi, madencilik, turizm, altyapı tüm alanları ve Türkiye'nin bunlara katılımını kastediyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin zamanla bu aşamaya geldiğini, iki tarafın da rolüyle geliştiğini ve büyük bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Naim, ilişkilerin daha fazla gelişmeye de açık olduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakan Vekili Naim, "Ortaklık, Ankara ve Hartum'da yapılan istişare toplantılarıyla gelişti. Bu toplantılar, ekonomik ve ticari anlaşmaların başarıya ulaşması amacıyla koordinasyon için zemin hazırlanmasına büyük katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSudanTürkiye
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