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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti

- Yermuk Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Heyacene: "Filistin meselesinin geleceği, ziyaretin önemli başlıkları arasında olabilir. İki ülkeye doğrudan etkileri bulunan Suriye ve Irak meseleleri de yine önemli başlıklardan" - Kudüs Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Rantavi: "Ürdün, Türkiye ile karşılıklı ticaret ve ekonomi hacminin artırılmasını, turizm ilişkilerinin geliştirilmesini umuyor" - Siyasi analist Sebayile: "Ürdün, Türkiye için Suriye konusunda önemli bir durak. Çünkü Suriye meselesi sadece kuzeyle sınırlı değil. Türkiye kuzey ve güney tecrübesini yakınlaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Ürdün bu denklemde anahtar ülke konumunda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ürdün ziyareti

AMMAN (AA) - LEYS CUNEYDİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Ürdün ziyaretinde ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin, Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Ürdünlü siyasi uzmanlar, Kral Abdullah'ın davetiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin 70'inci yılında gerçekleşecek ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

Yermuk Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Eymen Heyacene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Türkiye-Ürdün ilişkilerinin derinliğine yönelik "açık bir işaret" olduğunu belirtti.

"Ziyaret, ticari ilişkileri büyütecek, Türk özel sektörüne Ürdün'de çalışmalar yürütmesi için kapı açacak." diyen Heyacene, görüşmelerde iki tarafın bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için ortak bir dış politika belirlemeye çalışacağı öngörüsünde bulundu.

Heyacene, "Filistin meselesinin geleceği, ziyaretin önemli başlıkları arasında olabilir. İki ülkeye doğrudan etkileri bulunan Suriye ve Irak meseleleri de yine önemli başlıklardan." diye konuştu.

- "Ankara ve Amman arasında siyasi ufuklar açılacak"

Kudüs Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Urayb Rantavi ise ikili ilişkilerin bu ziyarette en önemli başlık olduğunu dile getirdi.

"Ürdün, Türkiye ile karşılıklı ticaret ve ekonomi hacminin artırılmasını, turizm ilişkilerinin geliştirilmesini umuyor." ifadelerini kullanan Rantavi, son dönemde iki taraf arasında Suriye konusunda anlaşmazlık noktalarının azaldığını, söz konusu durumun da siyasi yakınlaşmayı daha çok artıracağını söyledi.

Ürdün Gazeteciler Sendikası Başkanı Rakan es-Seayide de "Ziyaret büyük öneme sahip. İkili ilişkiler büyüyecek, Ankara ve Amman arasında siyasi ufuklar açılacak." diye konuştu.

Seayide, ziyarette siyasi meselelerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de ele alınmasını beklediğini kaydetti.

Siyasi analist Amir es-Sebayile ise iki ülke açısından Suriye konusunun önemine dikkati çekti. Sebayile, "Ürdün, Türkiye için Suriye konusunda önemli bir durak. Çünkü Suriye meselesi sadece kuzeyle sınırlı değil. Türkiye, kuzey ve güney tecrübesini yakınlaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Ürdün bu denklemde anahtar ülke konumunda." ifadelerini kullandı.


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