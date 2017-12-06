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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti süresince gösteriye izin yok

- Yunanistan'da Attika Polis Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti süresince kentin büyük bölümünde toplantı ve yürüyüşlere izin verilmeyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti süresince gösteriye izin yok

ATİNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Yunanistan’ın başkenti Atina’da başlayacak ziyareti süresince kentin büyük bölümünde gösteri amaçlı toplantı ve yürüyüşlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Attika Bölgesi Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atina Havaalanı'ndan kent merkezine kadar olan güzergah boyunca, parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı ile aralarında Kolonaki, Monastiraki, Akropolis, Kukaki, Pangrati, Neok Kosmo ve Katehaki semtlerinin yer aldığı geniş bir alanda, yarın saat 06.00’dan itibaren cuma saat 12.00’ye kadar tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Atina’da iki gün süreyle kent merkezindeki bazı metro istasyonu ve caddelerin günün belirli saatlerinde trafiğe kapalı olacağı da belirtildi.


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Cumhurbaşkanı ErdoğanGösteri YasağıYunanistan
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