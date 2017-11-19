Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'ta

BAYBURT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Bu havaalanımızla birlikte artık Gümüşhane'nin, Bayburt'un uzun yol sıkıntısı aşılmış olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den helikopter ile gediği Bayburt'ta, 6'ncı İl Kongresi'ne katılmadan önce Bayburt Spor Salonunun dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben konuşma yaptı.

Erdoğan, kongre için Bayburt'a geldiklerini belirterek, "Sevgili Bayburtlu kardeşlerim. Sizleri bu anlamlı buluşmada, anlamlı günde en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün Bayburt'umuzun olağan kongresini yapıyoruz. Bu kongremizde yeni bir sürece inşallah gireceğiz. Bu kongre 2019 seçimlerini gerek yerel gerekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik adeta güçlü bir yenilenmesi olacak. Bu güne kadar hizmet veren tüm kardeşlerime özelikle teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sizlere buradan bir müjdeyi vermek istedim" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir şeyi burada söylemeden geçemeyeceğim. Biraz sonra içeride bunları anlatacağım ama sizlere de buradan bu müjdeyi vermek istedim. İnşallah 2020'ye kadar Gümüşhane ve Bayburt illerimize hizmet verecek olan havaalanımızı bitireceğiz. Bu havaalanımızla da birlikte inşallah artık Gümüşhane'nin ve Bayburt'un uzun yol sıkıntısı da aşılmış olacak ve Salyazı'daki bu havaalanı inşallah uzun yolları kısa edecek. Tabi baraj çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında da inşallah bir sözüm daha vardı gelirken Gençlik ve Spor Bakanımıza da onun talimatını özellikle verdim. O da şu, Gümüşhane'ye ve Bayburt'a kapalı spor salonlarımızı süratle yapılması konusu. Şuanda biz Bayburt'ta ki bu kapalı spor salonunu yeterli bulmuyoruz, yakışmıyor Bayburt'a. Şimdi artık Bayburt'a yakışanını yapacağız. Gümüşhane'nin ki de Gümüşhane'ye yakışmıyor, oraya da inşallah yakışanını yapacağız. Bu salonlarımızda inşallah 3 bin ile 4 bin kişiyi rahatlıkla alabilecek salonlarımız olacak."

Erdoğan, bu gün iki ilde kongre yapacaklarını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki ilimizin kongresini malum planladık. Bayburt'u yapacağız ve Bayburt'tan inşallah Gümüşhane'ye geçip Gümüşhane il kongresini yapacağız. Ama benim sizden bir ricam var. Gerek ana kademe gerek hanım kardeşlerim gerek gençler size zaten bunu anlatmama gerek yok. Zira Bayburt işini iyi biliyor. Siyasette Bayburt, referandumda da Cumhurbaşkanlığında da bir numara. Bayburt bizi sevdi bizde Bayburt'u sevdik. İnşallah 2019'da da Bayburt bu kararlığını Allah'ın izniyle yine gösterecek buna inanıyorum. Gerek Maliye bakanımız gerek milletvekilimiz iki de iki yaptınız. Buradaki yatırımlarımızı da daha da yakından takip edip inşallah Bayburt'umuzu havalimanımızla birlikte kapalı spor salonlarımızla, üniversitelerimizle birlikte hepsiyle bütünleştirerek gerçekten modern bir konuma taşıyacağız. Şimdi diyorum ki kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hiçbir yeri boş bırakmayacağız değil mi? Bütün beldelere varıncaya kadar, köylere varıncaya kadar dolaşacak mıyız. Allah sizlerden razı olsun."

Rabia işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların 'Bayburt seninle gurur duyuyor' tezahüratları üzerine, "Ben sizlerle gurur duyuyorum. Ne diyoruz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte bizim Rabia'mız bu. Şimdi hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Bayburt'u hatırlatıyor." diye konuştu.