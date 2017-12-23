"Cumhurbaşkanımızın Sudan'a gelişi çok önem taşıyor"

HARTUM (AA) - ABDULLAH ULUYURT - Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları kapsamında ilk durağı olacak Sudan ziyaretinin önemine değinerek, "2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olarak Sudan'ı ziyaret etmişti. O zaman iki ülkenin ticari hacmi 156 milyon dolardaydı. Hedef 500 milyon dolar olarak belirlendi. Şu an itibarıyla bu hedef gerçekleşti. Türkiye ve Sudan bununla yetinmek istemiyor. Cumhurbaşkanımızın gelişi bu açıdan çok önem taşıyor." dedi.

Erdoğan'ın Sudan ziyaretiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Neziroğlu, ziyaretin, Sudan’ın bağımsızlığını kazandığı 1956 yılından bu yana Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk ziyaret olacağını belirtti.

Büyükelçi Neziroğlu, "Yaklaşık iki ay önce Hartum’da göreve başladım. Bu kısa zamanda Sudan halkının, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğine şahit oldum. Bir ortamda kendimi Türkiye Büyükelçisi olarak tanıttığım vakit, hemen bana Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı soruyorlar." diye konuştu.

- Ziyaret ilişkileri geliştirecek

Ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha çok geliştireceğini dile getiren Neziroğlu, imzalanacak yeni ekonomik anlaşmaların olduğu bilgisini paylaştı.

Büyükelçi Neziroğlu, "2006 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olarak Sudan'ı ziyaret etmişti. O zaman iki ülkenin ticari hacmi 156 milyon dolardaydı. Hedef 500 milyon dolar olarak belirlendi. Şu an itibarıyla bu hedef gerçekleşti. Türkiye ve Sudan bununla yetinmek istemiyor. Cumhurbaşkanımızın gelişi bu açıdan çok önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde Sudan Parlamentosunda milletvekillere sesleneceğini, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile ikili görüşmelerde bulunacağını ve İş Konseyine başkanlık edeceğini söyledi. Büyükelçi Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liman şehri Port Sudan’a da ziyaret edeceğini anlattı.

Türk kurumlarının Sudan’da özverili çalıştığına işaret eden Neziroğlu, Büyükelçilik, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı’nın en güzel şekilde Türkiye’yi temsil ettiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24-27 Aralık'ta Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarete bulunacak.

