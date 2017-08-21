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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işleyen kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında,...

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işleyen kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı’na hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarına yönelik davranışlarda bulunduğu tespit edilen G.K'nın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan operasyon neticesinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan G.K'nın, yapılan tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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"Cumhurbaşkanına Hakaret" SuçuAntalya
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