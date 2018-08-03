ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye olmak üzere ilk 100 günlük hedefini kapsayan eylem planını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" toplantısında açıkladığı ilk 100 günlük hedeflere göre, İstanbul'daki yeni havalimanı 29 Ekim'de hizmete girecek.

Kanal İstanbul Projesi'nin, ÇED ve etüt proje işleri tamamlanacak. Üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yap-işlet-devret modeliyle inşası için ihaleye çıkılacak. Bölünmüş yol ağına 328 kilometre, otoyol ağına 120 kilometre daha ilave edilecek.

Toplam 246 kilometre uzunluğa sahip Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu otoyollarının ihalesi gerçekleştirilecek. Karayollarındaki güvenliği ve konforu yükseltmek için 893 kilometre daha bitümlü sıcak karışım kaplama yapılacak.

Tünellere 30 kilometre daha ilave edilecek, Halkalı-Kapıkule Hızlı Demiryolu'nun ihalesi yapılacak, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı hizmete sunulacak. Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotu seferlere başlayacak.

Mersin ve Konya'da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezi faaliyete geçecek. Konya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kayseri'de toplam 73 kilometre şehir içi raylı sistem hattı yapımıyla, 248 araç alımı için ihaleye çıkılacak. 13,4 kilometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünelleri'nin ihalesi tamamlanacak.

- "İkinci bir deniz sondaj gemisi alınacak"

Enerji alanında Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesi 2023'te hizmete alınacak, Sinop Nükleer Santrali için çalışmalar devam edecek.

Şırnak ve Artvin'e doğalgaz vermeye başlanacak. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alınacak.

Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahaları özel sektörün işletmesine açılacak.

Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için ilana çıkılacak. Eskişehir Alpu'da bin megavat kurulu güce sahip termik santral inşası için ihaleye çıkılacak. Adana-Yumurtalık'ta bir milyar dolarlık petrokimya tesisi yatırımı için arazi tahsisi yapılacak.

- "Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek"

e-Devlet sistemi etkinleştirilecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icraat, plan ve proje takip sistemi kurulacak. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi başlatılacak.

Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, kamunun borçlanma maliyetleri düşürülecek. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağı tek hesapta yönetilerek, yılda 3-4 milyar lira arasında ilave gelir elde edilecek.

Dış borçlanmada Çin piyasasına yönelinecek, Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak, KOBİ'lere verilen destek artırılacak, 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözü yerine getirilecek.

2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan, kasım sonuna kadar tamamlanacak.

- "Öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları"

Sanayi ve Dış Ticaret sektöründe ihracatı geliştirmek, yeni dönemde de önceliklerin başında yer alacak.

Eximbank'ın müşteri sayısı ve bunun içindeki KOBİ payı artırılacak. Yeni dönemde öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları olacak. Bunun için gereken ülke stratejileri ve eylem planları hazırlanacak.

İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması uygulaması başlatılacak. Hava, deniz ve demiryoluyla transit taşımalarda beyanname zorunluluğu kaldırılacak, karayolunda ise ihracat refakat belgesine geçilecek.

İhracat için gereken belgelerin bir bölümünün daha elektronik ortamda düzenlenebilmesi sağlanacak. Ticaret hacmini artırmak için Türkiye Ticaret Merkezi açılabilecek 35 yeni ülke ve şehir belirlenecek.

Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak. Ürün İhtisas Borsasının gelecek yıl işler hale getirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

- "Emlak Bankası tekrar faaliyete geçirilecek"

Şehircilik ve konut projelerinde 100 günde 17 bin konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek, 16 bin konut ve iş yerinin temeli atılacak.

Dar gelirliler için 15 bin 523 konut satışa çıkarılacak, 15 bin 506 konut inşasının ihalesi tamamlanacak. Satışı mümkün gözüken 50 bin kamu konutuyla ilgili envanter çalışması tamamlanacak, ilk etapta 5 bininin satışı için işlemlere başlanacak.

Emlak Bankası tekrar faaliyete geçirilecek, imar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemler tamamlanacak.

- "Musul ve Basra Başkonsoloslukları faaliyete geçecek"

Dış politikada ise Suriye'de güvenli hale getirilen bölgelere dönen misafirlerin sayısı 250 bini bulacak. Musul ve Basra Başkonsoloslukları 100 günlük dönemde yeniden faaliyete geçirilecek.

NATO'nun Irak'taki misyonuna, Türkiye'den bir komutan yardımcısı atanacak.

İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek sürecek.

- "4 ANKA ve 6 SİHA ordunun kullanımına sunulacak"

Savunma ve güvenlik alanında ise Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; Jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alınarak güvenlik birimleri güçlendirilecek.

Sınırlardaki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmaları başlatılacak.

MİLGEM Projesi'nin 3'üncü gemisi Burgazada Korveti, 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alınacak. Milli insansız uçak ANKA'dan 4, SİHA'lardan da 6 adet daha ordunun kullanımına sunulacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan bugüne kadar askerliğe müracaat edememiş olanların da dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilmesi sağlanacak.

Harita Genel Müdürlüğünün yerli harita-görüntüleme sistemleri olan HGM-Küre ve HGM-Atlas, tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunulacak.

Düzensiz göçün önlenmesi çalışmaları için İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale'de 4 yeni geri gönderme merkezi daha kurulacak.

Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığı kurulacak, Jandarmaya 2 genel maksat helikopteri ve 6 SİHA daha kazandırılacak.

FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesi tamamlanacak.

Emniyet ve Jandarma 459 yeni zırhlı araçla takviye edilecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri, elektronik kripto anahtarları gibi savunma sanayi projelerinin teslimi hızlandırılacak.

- "30 kütüphane, millet kıraathanesine dönüştürülecek"



Turizm yeni pazarlara açılacak, Çin'in turizm pazarındaki payını artırmak için eylem planı hazırlanacak.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin ihalesi sonuçlandırılarak, kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlası'nın birinci etabındaki fiziki gerçekleşme yüzde 45'e çıkartılacak.

Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi için gereken rölöve projeleri tamamlanacak.

30 kütüphane, millet kıraathanesine dönüştürülecek.

Yurt içi ve yurt dışında devam eden 9 restorasyon çalışması tamamlanacak, İzmir-Bornova, Sinop ve Tekirdağ'daki 3 yeni kültür merkezinin inşası bitirilecek.

- "Her okulda en az bir polis memuru olacak"

Eğitimin içeriği konusunda hassasiyetle durulacak. Tüm okullarda tam gün eğitim gören öğrenci sayısı yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltilecek.

Okulları daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilecek. Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okulda en az bir polis memuru görevlendirilecek.

Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılacak. Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçilecek.

Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak. Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kurulacak.

Milli Eğitim Bakanlığının yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturulacak. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirlenecek, destekler buna göre sağlanacak.

Yüksek öğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmesi temin edilecek.

- "1 milyon çocuk, sportif yetenek taramasından geçirilecek"



150 mahalle tipi spor sahası, 20 okula spor salonu ve 10 futbol altyapı merkezi faaliyete geçirilecek. Yeni yapılacak 9 stadyumdan birinin yer teslimi, 3'ünün yıkımı, 5'inin de proje çalışması tamamlanacak.

Okullarda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuk sportif yetenek taramasından geçirilecek.

Karar alma süreçlerine katılımı sağlamak için 20 bin okulda gençlik temsilcileri belirlenecek.

Sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek verilecek. Lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencin projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olunacak.

Yükseköğrenim yurtlarının yatak kapasitesine 75 bin ilave yapılacak. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verilen beslenme yardımına, barınma yardımı da eklenecek.



- "Obeziteyle mücadele yaygınlaştırılacak"



Sağlık alanında yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatak daha hizmete alınacak. Kronik hastalıkları ve risk faktörlerini azaltarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.

Türkiye'yi sağlık turizminde marka haline getirmek için bu alanda faaliyet gösteren kurumların sayısı artırılacak, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

Sağlık Market uygulamasıyla, bu alandaki sarf malzemelerinin temini kolaylaştırılacak. Kamu hastanelerinin acil servislerindeki yığılmayı engellemek için gereken önlemler alınacak.

Obeziteyle mücadele yaygınlaştırılacak, acil ihtiyaç olan ve yaygın kullanılan aşıların ülkede üretimi için proje çağrısına çıkılacak. İlaçta ve tıbbi cihazda, çok uluslu şirketler için yerelleşmeyi, Türk firmaları için de yerlileşmeyi ve millileşmeyi teşvik edecek bir sistem kurulacak.

Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta sayısı yüzde 20 artışla, 1 milyon 200 bin kişiye çıkarılacak. 112 merkezlerinin sayısı 32'den 42'ye çıkarılacak.

- "Yerli ve milli 5G için çalışmalara başlanacak"

Yüksek teknolojili ürünlere destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalanacak. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak, yerli ve milli 5G ve ötesi için çalışmalara başlanacak.

Yerli uydular için projeler geliştirecek, Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi açılacak. Yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin araca takılı testlerine başlanacak. Milli Güvenli Veri Depolama Sistemi, üniversitelerin ortak kullanımına sunulacak.

Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini, TAI, TÜBİTAK, BİLGEM, MAM gibi kritik kurumlarda gerçekleştirilecek. 3,5 milyon metrekare alanda kurulan Bilişim Vadisi'nin ilk etabının ikinci kısmı tamamlanacak.

Ar-Ge merkezlerinin sayısı yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısı yüzde 8 artırılacak.



- "Üreticiye 50 bin koyun verilecek"

Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlanacak. Damızlık koyun projesi kapsamında üreticilere, Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verilecek.

8 bin 300 hektar alan daha sulamaya açılacak, 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlanacak.

Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli sulama projelerinde biten kısımlar hizmete sunulacak. Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 5'inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu Projeleriyle 344 bin vatandaşa temiz ve yeterli içme suyu sağlanacak.

Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmaları bitirilecek.

Ergene Nehri'nin suyunu temizlemek için yürütülen proje kapsamında Marmara Derin Deşarj Sistemi tamamlanacak. Sudan'da ülkeye tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazisini yatırımcılara açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirket faaliyete geçirilecek.

- "İstanbul ve Konya'daki millet bahçeleri açılacak"

Beşi bu dönemde tamamlanacak millet bahçelerinden 6'sının inşasına, 22'sinin de projelerine başlanacak.

İstanbul-Kayaşehir, Baruthane, Esenler ve Konya Meram Millet Bahçeleri açılacak.

İstanbul Kayaşehir'in 2, 3 ve 4'üncü etapları, Pendik, Validebağ, Küçükçekmece, Ayazma ile Diyarbakır Dicle Vadisi'nde Millet Bahçesi inşasına başlanacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu Beştelsiz, Ankara AKM sahası ve Gölbaşı, Konya, Yozgat-Sorgun ile stadyumdan dönüştürülecek Adana, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon Akçaabat ve Avni Aker Millet Bahçeleri'nin projeleri hazırlanacak.

Er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri temin edilecek. Sosyal hizmet merkezlerinin sayısı 298'den 313'e çıkarılacak. İhtiyaçlarını tespit için ziyaret edilen hane sayısı 526 binden 826 bine çıkarılacak.

- "28 milyon tebligat elektronik ortamda"

Yeni adli yılla "Yargıda Hedef Süre Uygulaması"na geçilecek. Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturulacak.

Öncelikle Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri, bir sonraki hedef olarak Kayseri, Trabzon, Diyarbakır ve Van bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilecek.

Çocuklara karşı işlenen "cinsel istismar suçları" konusunda cezai düzenlemeler yapılacak.

- "31 ilde daha narkotimler kurulacak"

Doğu sınırlarında devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projeleri tamamlanacak.

Güvenlik yollarının uzunluğu yüzde 10 artırılarak 2 bin 526 kilometreye çıkartılacak. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi yüzde 20, Mobil Plaka Tanıma Sistemi yüzde 27 yaygınlaştırılacak.

81 vilayetteki İl Koordinasyon Kurulu faaliyetleri, yatırımların her aşamasının anlık izlenmesine imkan verecek şekilde izlenecek.

Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narkotimler kurulacak, 81 ilin tamamı bu kapsama alınacak.

