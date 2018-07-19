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"Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi turizme yeni bir ivme kazandıracak"

- TESTUD Başkanı Yavuz Yılık: - "(Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkilerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi) Bu kararname sektöre yeni bir ivme kazandıracak"

BURSA (AA) - Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkilerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin turizm sektörüne yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Yılık, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardım sağlanacağını bildirdi.

Kararnamenin, "turizme gerçek anlamda emek veren, gelişimi için mücadele edenleri" artık dikkate alacağı anlamına geldiğini, sektörün yıllarca bunu beklediği belirterek, "Bu kararname sektöre yeni bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Yılık, kararnamenin turizmciler tarafından tabanın karar merci olacağı şeklinde yorumlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk turizminin özellikle de termal tesislerin en büyük sorunu, turizme yatırım yapan, mesaisini turizm için harcayan, kısaca ekmeğini turizmden çıkaranların tespitlerini, çözüm önerilerini ilgili mercilere iletmekte zorlanmaları, bu doğrultuda bütçesel sıkıntı yaşadıkları için bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşları ve vakıfların etkinlik gerçekleştirmekte zorlanmaları idi. Bu nedenle çözümler biliniyor ancak arada bağ kurulamıyordu. Bu kararname sektörde yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor, onların artık önemli olduğu, sorunların kısa sürede giderileceği mesajını veriyor. Bunda sektörden gelen ve sorunları çok iyi bilen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un büyük rolü var. Şahsım ve tüm dernek üyeleri adına bu hamleden dolayı sayın bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."


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