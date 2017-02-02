"Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konferansı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Biz Türkiye'de bir daha askeri darbe olmasın, başbakanlar idam edilmesin, bakanlar yargılanmasın, Türkiye'de bir daha hain, alçak 15 Temmuz darbe girişimi olmasın diye biz cumhurbaşkanlığı sistemini savunuyoruz." dedi.

Yayman, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta, parlamenter sistemde yaşanan sorunları anlattı ve cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgi verdi.

Mevcut sistemde, Türkiye'de her 10 yılda bir darbe yaşandığını belirten Yayman, tarihte başbakanların ve bakanların idam edilerek Türkiye'nin siyasi partiler mezarlığına dönüştürüldüğünü söyledi.

Yayman, parlamenter sistemi eleştirerek, "Türkiye'de bir daha bir askeri darbe olmasın, başbakanlar idam edilmesin, bakanlar yargılanmasın, Türkiye de bir daha hain, alçak 15 Temmuz darbe girişimi olmasın diye biz cumhurbaşkanlığı sistemini savunuyoruz." diye konuştu

Hüseyin Yayman, Türkiye'de sistem tartışmalarına son vermeyi ve milleti iktidara getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminden sonra Türkiye'de bir sistem değişikliğinin şart olduğunu ve bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hayata geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Yayman, "Mevcut sistemin ana fikri, uzayınca buda, kuruyunca sula sistemidir. Türkiye ne zaman milli gelirini 10 bin dolara çıkarttı. Bir bakıyorsunuz Gezi olayları, bir bakıyorsunuz 15 Temmuz darbe girişimi, bir bakıyorsunuz 17-25 Aralık darbe girişimi... Bunlar tesadüfen olmuş olabilir mi? Peki Mısır'daki, peki Tunus ve Ukrayna'dakini nasıl yorumlamak lazım? İşte bütün bunlar aslında bir üst akıl olarak ifade edilen ve dünyayı yönetmek isteyen bir çetenin Türkiye'ye biçtiği bir model. O model şu; Türkiye ne bölünsün ne büyüsün, mevcut iç karışıklıklarıyla sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Arap, Türk, Kürt... Böl, parçala, yönet mantığının üst akıl tarafından hayata geçirildiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



