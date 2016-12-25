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"Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Türkiye" konferansı

- TİMAV Genel Başkanı Öksüz: - "17 Aralık'ta hain planın ilk etabı işlenmeye başladı. Türkiye 25 Aralık'ta ise başka bir ihanet planıyla yüzleşti. Böyle bir planda hedef belliydi. Milletin ve ümmetin ümidi, dik duran değerli Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yol arkadaşları hedefti"

KONYA (AA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, "17 Aralık'ta hain planın ilk etabı işlenmeye başladı. Türkiye 25 Aralık'ta ise başka bir ihanet planıyla yüzleşti. Böyle bir planda hedef belliydi. Milletin ve ümmetin ümidi, dik duran değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşları hedefti." dedi.

Öksüz, TİMAV ve Selçuklu Belediyesi iş birliğinde Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Türkiye" konferansının açılışında, 17 ve 25 Aralık'ta yaşananlara değindi.

Bu tarihlerde Türkiye'nin ilginç olaylar yaşadığını belirten Öksüz, "17 Aralık'ta hain planın ilk etabı işlenmeye başladı. Türkiye 25 Aralık'ta ise başka bir ihanet planıyla yüzleşti. Böyle bir planda hedef belliydi. Milletin ve ümmetin ümidi, dik duran değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşları hedefti. Bu süreçte belki oyuncular, taktikler değişti ama yine hedef değişmedi." diye konuştu.

Öksüz, 25 Aralık'ın, 15 Temmuz, 28 Şubat gibi unutulmaması gereken bir tarih olduğunu ifade etti.

Konferansta, cumhurbaşkanlığı sistemi ile yeni Türkiye konusunu ele alacaklarını dile getiren Öksüz, "Bizim bolca konuşmamız gereken konu, yeni Türkiye'dir. Yeni Türkiye'nin hedefleri, hayalleridir ama tabii yeni Türkiye'yi konuşurken asla ve asla tarihimizi de unutmamamız gerekiyor. Zira tarihimizi unutacak olursak köksüz bir ağaca benzeriz. İstikbal için tarihimizi ve köklerimizi asla unutmamalıyız." dedi.

Basına kapalı gerçekleştirilen konferansta, Cumhurbaşkanı başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı ve Mustafa Akış, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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Cumhurbaskanlığı Sistemi Ve Yeni TürkiyeCumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe TürkmenoğluGülay Samancı
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