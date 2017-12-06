Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD'nin açıklamasını reddediyoruz

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, "ABD yönetiminin Kudüs'le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal eden bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer almalıdır." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin açıklama yaptı.

İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Kudüs'le ilgili sorumsuz ve hukuksuz açıklamasını reddediyoruz ve kınıyoruz. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve BM kararlarını ihlal eden bu kararı reddetmeli ve Filistin halkının yanında yer almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan