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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Katar'a yönelik alınan kararları üzüntüyle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Körfez İşbirliği Konseyinin bazı üyelerinin Katar ile ilişkileri kesme ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulama kararı aldıkları öğrenilmiştir. Bu gelişmeyi üzüntüyle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Katar'a yönelik alınan kararları üzüntüyle karşılıyoruz

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Körfez İşbirliği Konseyinin bazı üyelerinin Katar'a yönelik diplomatik ilişkileri kesme ve yaptırım kararına ilişkin, "Bölgemizin barış ve istikrar arayışının sürdüğü, tüm bölge ülkelerinin bu ortak hedefler doğrultusunda gerekli adımları atmasına ihtiyaç duyulduğu bir dönemde, stratejik iş birliği içerisinde bulunduğumuz Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri müzakere, diyalog ve iletişim yoluyla çözmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Körfez İşbirliği Konseyinin bazı üyelerinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulama kararı aldıklarını anımsattı.

"Bu gelişmeyi üzüntüyle karşılıyoruz." ifadelerini kullanan Kalın, şunları kaydetti:

"Bölgemizin barış ve istikrar arayışının sürdüğü, tüm bölge ülkelerinin bu ortak hedefler doğrultusunda gerekli adımları atmasına ihtiyaç duyulduğu bir dönemde, stratejik iş birliği içerisinde bulunduğumuz Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri müzakere, diyalog ve iletişim yoluyla çözmeleri gerekir. Terör başta olmak üzere büyük siyasi, ekonomik ve insani zorluklarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler birtakım asılsız haber ve söylentilere binaen değil, birlik ve beraberlik temelinde değerlendirilmelidir. Mübarek ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde dost ve kardeş ülkeler arasında yaşanan bu tatsızlığın bir an önce çözüme kavuşturulması için Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik temaslara başlamışlardır.

Bu vesileyle önümüzdeki süreçte Türkiye olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum."

Muhabir: Sarp Özer

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim KalınKatarTürkiye
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