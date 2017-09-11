Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avustralya Avro Rohingya
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada ara karar

- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin açılan davada, sanıkların tahliye talepleri reddedildi - Duruşma, 25 Eylül’e ertelendi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada ara karar

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin görülen davada, Akın Atalay ve Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanığın tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, bazı sanık ve tanıklar dinlenildi.

Sanık avukatları, duruşma başsavcıvekili Hacı Hasan Bölükbaşı’nın, mütalaasına katılmayarak müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre İper’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Gürsel hakkındaki karar oy çokluğu, diğer 5 sanık hakkındaki karar ise oy birliğiyle alındı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmek üzere 25 Eylül’e erteledi.​

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ara KararCumhuriyet GazetesiDava
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5