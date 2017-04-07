Cumhuriyetçi senatörlerden Esed karşıtı açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD'de Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain ile Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına karşı, "ABD, Esed'in hava kuvvetlerinin uçmasını engelleyecek uluslararası bir koalisyona öncülük etmelidir." açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetçilerin önde gelen iki ismi, yaptıkları yazılı açıklamayla İdlib'de kimyasal saldırı düzenleyen Esed rejimini hedef aldı.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Esed'in bu kimyasal saldırısıyla çizgiyi aştığı konusunda Başkan (Donald Trump) ile aynı fikirdeyiz. ABD'nin bu olaya karşı vereceği mesaj, bunun sineye çekilmeyeceği olmalıdır. Hiçbir yabancı gücün, artık Esed'i koruyamayacağını ve korumayacağını göstermeliyiz."

Esed'in cezasını çekmesi gerektiğini vurgulayan McCain ile Graham, "Diğer tüm tedbirlerin yanı sıra ABD, Esed'in hava kuvvetlerinin uçmasını engelleyecek uluslararası bir koalisyona öncülük etmelidir." ifadesini kullandı.

- "Bu, yeni yönetim ve ABD için bir testtir"

Hava kuvvetlerinin Esed'e, "sivillere karşı vahşi katliamları" için büyük avantaj sağladığı belirtilen açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve dostlarıyla birlikte Esed'in bu gücünü kıracak adımları hızlı ve kararlı bir şekilde atabileceği ifade edildi. Ayrıca bu adımın, Suriye'deki çatışmaları sona erdirmek için gerçekleştirilecek kapsamlı stratejinin bir parçası olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu hem yeni yönetim, hem de ülkemiz için bir testtir. Esed bu işten ceza almadan nasıl sıyrılacağını bulmaya çalışıyor. Tüm bölge ve dünya, bizim ne tepki vereceğimizi görmek için bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Birçok konuda farklı düşünen Cumhuriyetçilerle Demokratların bu konuda yan yana durması gerektiğine işaret eden iki Cumhuriyetçi senatör, "Eğer Başkan gerekli adımları atmaya istekli ise iki partiden de destek almayı hak ediyor demektir ve biz buna katkıda bulunuruz." ifadesini kullandı.

Dün de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimleri, Trump yönetimini Suriye konusunda harekete geçmeye çağırmış, McCain ve Graham'in yanı sıra ABD Senatosunun şahin kanadından Arkansas Senatörü Tom Cotton da benzer bir açıklama yayınlamıştı.