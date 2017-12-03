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Cumhuriyetin simge şehri Samsun fotoğraflarla tanıtılıyor

- Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı, Karadeniz'in en büyük kenti Samsun'un tanıtımı için Instagram'da "LikeSamsun" hesabı oluşturdu - "LikeSamsun" hesabında üç ayda bin 500 fotoğraf beğeniye sunulurken en çok beğeni alan fotoğrafların sahiplerine ödülleri verildi - Vali Kaymak: - "En büyük eksikliğimiz tanıtım. Bu çerçevede sosyal medyayı kullanmak istiyoruz"

Cumhuriyetin simge şehri Samsun fotoğraflarla tanıtılıyor

SAMSUN (AA) - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı, Karadeniz'in en büyük kenti Samsun'un güzelliklerini binlerce insana ulaştırabilmek amacıyla Instagram'da "LikeSamsun" hesabı oluşturdu, en çok beğeniyi alan hesaptaki fotoğrafların sahiplerine törenle ödülleri verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'ndeki ödül töreninde konuşan Vali Osman Kaymak, "LikeSamsun" hesabında sergilenen fotoğrafların kentin tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Samsun'un her alanda kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan Kaymak, kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra öne çıkan birçok potansiyeli bulunduğunu, hız verecekleri tanıtım çalışmalarıyla kenti ziyaret edenlerin sayısını yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kentin potansiyelinin iyi değerlendirilemediği eleştirisinde bulunan Kaymak, şunları dile getirdi:

"Bu potansiyeli tarımda, istihdamda ve turizmde kullanamamışız. Komşu illerimiz bizim kardeş illerimiz. Arap turistler Ordu, Giresun ve Trabzon'a daha çok gidiyor. Trabzon'da otellerde kalacak yer yok. Samsun'un her yeri birbirinden güzel ama biz bu şehri hakkıyla tanıtamıyoruz. En büyük eksikliğimiz tanıtım. Bu çerçevede sosyal medyayı kullanmak istiyoruz. "LikeSamsun" hesabında çok güzel Samsun fotoğrafları var.

Bu hesabın çok kişi tarafından izlenmesi ve tıklanması, Samsun'a merakı arttıracaktır."

Samsun'a gelen ziyaretçilerin kentte daha çok kalmasını istediklerini anlatan Kaymak, bunun için günübirlik ziyaretlerden çok, ziyaretçilerin kentte konaklamasını sağlayacak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kaymak, cumhuriyetin kuruluşunda önemli rol oynayan Samsun'un cumhuriyet gezilerinde ilk durak yeri olması gerektiğini sözlerine ekledi.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen de Samsun'un sosyal medyada tanıtımını sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

Kentin güzelliklerinin fotoğraflarla çok daha fazla kişiye ulaşmasını hedeflediklerini belirten Özen, geçen 3 ay boyunca "LikeSamsun" hesabına bin 500 fotoğraf yüklendiğini, sayfayı 2 bin 500 kişinin takip ettiğini, bu sayının gelecek günlerde artacağını vurguladı.

Jüri tarafından en çok beğenilen fotoğraflar arasında seçim yapıldığını anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Titiz çalışmalar sonucu sergilenecek ve ödül verilecek fotoğraflar belirlendi. Bizim hedefimiz, Samsun'un sosyal medyada tanıtımını zenginleştirmek. Antalya, Moskova, Londra gibi kentlerin sayfalarına baktığınızda yüz binlerce fotoğraf yüklendiğini görüyorsunuz. Samsun başta olmak üzere Amasya, Çorum ve Tokat'ta yüz binlerce fotoğrafa ulaşmak istiyoruz. Bu farkındalığı artırmak, insanların seyahat ettiği yerlerde video ve fotoğraflarını "LikeSamsun" logosuyla veya Samsun'u anlatan başka 'hashtag'lerle paylaşmaları önümüzdeki dönemde bizim tanınırlığımıza katkı sağlayacak."

Konuşmalarının ardından Samsun'un güzelliklerinin yansıtıldığı 21 fotoğrafın yer aldığı sergi gezilerek en çok beğenilen fotoğrafların sahiplerine ödülleri verildi.


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