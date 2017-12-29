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Cuneydi çalışarak ailesine destek olmak istiyor

Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından çalışarak ihtiyaç sahibi ailesine destek olmak istiyor.

Cuneydi çalışarak ailesine destek olmak istiyor

RAMALLAH (AA) - Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından çalışarak ihtiyaç sahibi ailesine destek olmak istiyor.

Cuneydi, gözaltı sırasında İsrail askerleri tarafından dövülmesi ve sağ omzunda kırık oluşmasına rağmen çalışma azminden vazgeçmedi.

AA muhabirine konuşan Cuneydi, "Elhamdülillah özgürlüğüme ve tekrar aileme kavuştum. Gözaltındayken, zor şartlar altında olan ailemin başına bir musibet gelecek diye çok endişelendim. Çünkü ailede tek çalışabilen benim. İmkanım olursa manav veya bir çay ocağı açmayı düşünüyorum." dedi.

"Ailemizin büyüğü abim kendi ailesine bakmakla beraber, hasta durumda olan anne, baba ve dört kardeşime de bakıyor. Abim maddi açıdan zorlandığından aileme destek olmak için okulu bırakmak zorunda kaldım." diyen Cuneydi, gözaltı süresinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkı olmak üzere kendisine destek veren ve dayanışma içerisinde bulunan kişilerle gurur duyduğunu ve her birine teşekkür ettiğini dile getirdi.

İsrail cezaevlerinde bulunan çocuklarla ilgili Cuneydi, şunları kaydetti:

"Onlarca Filistinli çocuk hala İsrail cezaevlerinde gözaltında tutuluyor. Onların serbest bırakılması için de destek verip dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor."

İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere geçen çarşamba kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Cuneydi, 14 Ocak 2018’de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar, Qays Abu Samra

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