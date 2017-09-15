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Çuvala konulup üzeri kapatılan yavru köpek kurtarıldı

- Alanya'da üzeri meyve kasasıyla kapatılmış çuvalda bulunan yavru köpek, tedavi altına alındı

Çuvala konulup üzeri kapatılan yavru köpek kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde üzeri meyve kasasıyla kapatılmış çuvalda bulunan yavru köpek, vatandaşlarca kurtarıldı.

Konaklı Mahallesi'nde vatandaşlar, serada köpek sesi duydu. Sesin geldiği yere giden vatandaşlar, üzeri meyve kasasıyla kapatılmış çuvalda yavru köpeği buldu.

Havasızlıktan ölmek üzere olan köpeği çuvaldan çıkaran vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi ile Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneğine bildirdi.

Olay yerine gelen Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, tedavisi için köpeği aldı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergün, yaptığı açıklamada, olayla ilgili ilk fotoğrafın kendisine ulaşması üzerine konuya müdahil olduğunu belirtti.

Bir canlının bu şekilde ölüme terk edilmesinin "vicdansızlık" olduğunu belirten Ergün, bunu yapan kişi veya kişilerin bulunmasını istedi.

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AlanyaçuvalHayvanseverKopek
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