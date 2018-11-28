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CW Enerji Irak'a güneş enerjisi ekipmanı satacak

ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji, ürettiği güneş enerjisi paneli ve ekipmanlarının satışı için Irak'ta faaliyet gösteren bir şirketle anlaşma imzaladı. Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa,...

CW Enerji Irak'a güneş enerjisi ekipmanı satacak
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ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren CW Enerji, ürettiği güneş enerjisi paneli ve ekipmanlarının satışı için Irak'ta faaliyet gösteren bir şirketle anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Avrupa, Balkanlar ve Afrika'da faaliyet gösteren CW Enerji'nin 21 ülkeye ekipman ihraç ettiği belirtildi.

Firmanın ürünlerinin Irak'ta satışı için de Antalya merkezli bir firmayla direkt satış partnerliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

CW Enerji'nin yıllık üretim kapasitesinin 750 megavata yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Gana ile el sıkışan firmamız bu sefer Irak için anlaşmalarını sağladı." ifadesi kullanıldı.

Anlaşma kapsamında, Irak'a yıllık 4 milyon 600 bin liralık güneş enerjisi ekipmanı ihraç edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaCw EnerjiIrak
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