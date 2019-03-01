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D-8'den emekli büyükelçi Kamel için taziye mesajı

- D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütünce, örgütün 1997’de kuruluşunun ardından D-8 İcra Direktörlüğü görevini, D-8 Daimi Sekretaryası’nın kurulmasına kadar sürdüren emekli büyükelçi Ayhan Altay Kamel’in hayatını kaybetmesini derin üzüntüyle karşılandığı bildirildi

D-8'den emekli büyükelçi Kamel için taziye mesajı
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İSTANBUL (AA) - D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütünce, D-8’de 1997-2006 yıllarında görev yapan emekli büyükelçi Ayhan Altay Kamel’in vefatından dolayı derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

D-8 Sekretaryası’ndan yapılan yazılı açıklamada, 1997-2006 yıllarında D-8 İcra Direktörlüğü görevini yürüten emekli büyükelçi Ayhan Altay Kamel’in 27 Şubat'ta hayatını kaybetmesini derin üzüntüyle öğrendikleri ifade edildi.

1933 doğumlu Kamel’in, D-8‘in 1997’de kuruluşunun ardından D-8 İcra Direktörü olarak atandığı ve 2006 yılında D-8 Daimi Sekretaryası’nın kurulmasına kadar bu görevi sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Kamel’in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgeler ve Hukuk fakültelerinden mezun olduğu ve 1960 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başlayarak Pakistan, Hollanda, Avusturya ve Rusya’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Türkiye’yi temsil ettiği kaydedildi.

Kamel'in takdire şayan çok sayıda akademik çalışmasının ve dört kitabının bulunduğu da ifade edilen açıklamada, D-8 Sekretaryası’nın emekli büyükelçinin ailesinin acısını derinden paylaştığı vurgulandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan taziye mesajında Kamel’in vefatından dolayı büyük üzüntü duyulduğu vurgulanırken, merhum büyükelçi için bugün saat 10.30'da Bakanlıktaki A Blok Fatin Rüştü Zorlu Toplantı Salonunda resmi tören düzenlendiği ve merhumun naaşının aynı gün Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Altay Kamel’D-8
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