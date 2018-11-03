Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay Hatice Özer
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin

Dacia Duster’da ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve indirim

- Duster modelinde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı bulunuyor

Dacia Duster’da ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve indirim
banner17

İSTANBUL (AA) - Dacia, kasım ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek olarak sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dacia, kasım ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek fırsatlar sunuyor. Duster modelinde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı mevcut.

Maksimum 50 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, maksimum 200 bin TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2,49 sabit faiz oranı ile birlikte 4 bin TL indirim yer alıyor.

Kasım ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 69 bin 900TL, Sandero 77 bin 250TL, Logan MCV 74 bin 250TL, Dokker 57 bin 50TL, Lodgy ise 89 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dacia Duster
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1