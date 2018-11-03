Dacia Duster’da ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve indirim

İSTANBUL (AA) - Dacia, kasım ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek olarak sıfır faiz ve avantajlı faiz oranları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dacia, kasım ayında Duster müşterilerine ÖTV indirimine ek fırsatlar sunuyor. Duster modelinde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz avantajı mevcut.

Maksimum 50 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, maksimum 200 bin TL kredi için 48 aya kadar yüzde 2,49 sabit faiz oranı ile birlikte 4 bin TL indirim yer alıyor.

Kasım ayında hurda araç teşviki ile birlikte Duster 69 bin 900TL, Sandero 77 bin 250TL, Logan MCV 74 bin 250TL, Dokker 57 bin 50TL, Lodgy ise 89 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.