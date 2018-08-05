Dacia'dan Ağustos ayına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Dacia, Ağustos ayında hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor.

Dacia'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Ağustos ayı kampanyası kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Logan MCV alımlarında 7 bin lira, Dokker alımlarında 5 bin lira, Sandero ve Yeni Duster alımlarında 4 bin liralık indirim sağlanıyor.

Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 54 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Dacia'nın hafif ticari araç modeli Dokker'da maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vade seçenekleri ile yüzde sıfır faiz fırsatı bulunurken, binek modellerde ise maksimum 36 bin lira kredi ve 18 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı yer alıyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,84 sabit faiz oranı, 150 bin lira kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 1,94 sabit faiz oranı bulunuyor.

Diğer yandan Dacia Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı perakende satın alımlarında bin lira indirim bulunurken, Ağustos ayında Dokker Van 67 bin 900 lira, Dokker Combi 78 bin 900 liradan, Logan MCV 75 bin 500 liradan, Yeni Duster 92 bin 50 liradan, Lodgy ise 106 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.