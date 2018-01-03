Dacia'nın aralık ayı kampanyaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Dacia'nın binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan aralık ayı kampanyası 8 Ocak'a kadar devam edecek.

Dacia tarafından yapılan açıklamaya göre, Duster'ın manuel vites versiyonlarında 24 bin lira kredi 12 ay ya da 20 bin lira kredi 15 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz sunuluyor.

Ayrıca Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, Logan MCV ve Sandero modellerinde 12 bin lira kredi, 12 aya kadar sıfır faizin yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı yer alıyor.



Dacia ticari taksi müşterilerini ise bin 500 liralık özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.