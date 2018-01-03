Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Veeam cityscape cnnturk Dr. Markus Heyn
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
Bitcoin yüzde 11 yükseldi
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu

Dacia'nın aralık ayı kampanyaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Dacia'nın binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan aralık ayı kampanyası 8 Ocak'a kadar devam edecek. Dacia tarafından yapılan açıklamaya göre, Duster'ın manuel vites versiyonlarında 24 bin lira kredi 12 ay...

Dacia'nın aralık ayı kampanyaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Dacia'nın binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan aralık ayı kampanyası 8 Ocak'a kadar devam edecek.

Dacia tarafından yapılan açıklamaya göre, Duster'ın manuel vites versiyonlarında 24 bin lira kredi 12 ay ya da 20 bin lira kredi 15 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz sunuluyor.

Ayrıca Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, Logan MCV ve Sandero modellerinde 12 bin lira kredi, 12 aya kadar sıfır faizin yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı yer alıyor.

Dacia ticari taksi müşterilerini ise bin 500 liralık özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DaciaKampanya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5