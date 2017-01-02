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DAEŞ üyesi Fransıza 10 yıl hapis

- Paris Ceza Mahkemesi, Suriye'ye giderek DAEŞ saflarında 1,5 yıl geçiren Fransız vatandaşı, terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı

DAEŞ üyesi Fransıza 10 yıl hapis

PARİS (AA) - Fransa'da mahkeme, terör örgütü DAEŞ saflarında 1,5 yıl savaşan Fransız vatandaşına, kanunun öngördüğü en yüksek süre olan 10 yıl hapis cezası verdi.

Paris Ceza Mahkemesi'nde karar bağlanan davada, 2014 yılında DAEŞ saflarında savaşmak için Suriye'ye giden 32 yaşındaki Nicolas Moreau'ya 10 yıl hapis cezası verildi.

Suriye'den 2016'nın temmuz ayında geri dönen Moreau'nun, DAEŞ saflarında savaştıktan sonra terör örgütünün merkezi sayılan Rakka'da bir restoranda aşçılık yaptığı belirtildi. Kore'de doğduktan sonra Fransız bir aile tarafından evlat edinilen Moreau'nun, ailesini reddettikten sonra hırsızlık ve şiddet gibi suçlar nedeniyle 5 yıl hapiste kaldığı açıklandı. Moreau'nun yargı sürecinde ve mahkemede "Fransa'ya karşı gelmediğini ve istenen tüm bilgileri yetkililere verdiğini söylediği" belirtildi.

- Paris saldırganlarını tanıyor

Moreau'nun Kasım 2013'te düzenlenen Paris saldırılarının faillerini tanıdığı kaydedilirken, kendisinde 2 yaş küçük kardeşi de Fransa'da yargılanıp cezaevine gönderilen ilk hükümlü olarak kayıtlara geçmişti. Moreau'nun Kasım 2014'te yargılanan Flavien isimli kardeşi, birkaç ay Suriye'de kaldıktan sonra geri dönmüş ve "Geri dönen ve yargılanan ilk yabancı savaşçı" olarak hapse atılmıştı. Moreau'nun Suriye'ye gittiği, Flavien'in mahkemede verdiği ifadesinde ortaya çıkmıştı.

Fransa yönetimi, son açıklamasında yaklaşık 700 Fransız vatandaşının terör örgütü DAEŞ saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'ta bulunduğu bilgisini verdi. Geri dönenler ve hayatını kaybedenlerle birlikte DAEŞ saflarına katılan Fransız vatandaşı sayısının 3 bini geçtiği kaydediliyor.


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Fransa'nın Terörle MücadelesiNicolas MoreauYabancı Savaşçılar
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