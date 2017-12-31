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Dağ keçisi avcılarına 28 bin 727 lira ceza

- Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, koruma altındaki 2 dağ keçisini avladıkları öne sürülen 4 kişiye toplam 28 bin 727 lira para cezası kesildi

Dağ keçisi avcılarına 28 bin 727 lira ceza

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, koruma altındaki 2 dağ keçisini avladıkları öne sürülen 4 kişiye 28 bin 727 lira para cezası uygulandı.

İlçenin Geyikli mezrasında yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı alan İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, avcıları aramaya başladı.

Bu çerçevede mezradan ilçe merkezine ulaşımı sağlayan yolda tedbir alan ekipler, içinde 4 kişi olan arazi aracını durdurup aradı.

Araçta koruma altındaki 2 dağ keçisini tüfekle öldürülmüş olarak bulan polis, avlanma belgesi olmayan 4 kişiyi de suçta kullanılan tüfek ile yakaladı.

İlçe Emniyet Amirliğine getirilen zanlılara, Erzincan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak avlandıkları gerekçesiyle 28 bin 727 lira para cezası kesildi.

Polislerce haklarında yasal işlem başlatılarak serbest bırakılan zanlılardan ele geçirilen tüfek ile yaban keçilerine el konuldu.

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