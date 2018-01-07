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Dağcılardan zorlu zirve tırmanışı

- Hakkari'de bir grup dağcı, 2 bin 950 rakımlı Şivekür Tepesi'ne zirve tırmanışı düzenledi

Dağcılardan zorlu zirve tırmanışı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir grup dağcı karla kaplı 2 bin 950 metre rakımlı Şivekür Tepesi'ne zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliğinin 2018 faaliyet programı kapsamında 7 dağcı, 2 bin 950 metre rakımlı Şivekür Tepesi'ne tırmandı.

Önceki gün Pehlivan Mahallesi'nde başlatılan etkinlik kapsamında TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindeki dağcılar, Şivekür Tepesi'ne hareket etti.

Dağcılar fazla karın bulunduğu bölgeleri hedik giyerek geçmeye çalıştı. 6 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından dağcılar zirveye ulaştı.

İniş sırasında rüzgarın şiddetli olması nedeniyle ayrı bir parkur kullanan dağcılar, Merga Bütan Kayak Merkezi'ne ulaştı.

Geceyi burada geçiren dağcılar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne katıldı.

TDF Hakkari İl Temsilcisi Ertunç, yaptığı açıklamada, 2018 yılının ilk faaliyetini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının Hakkari'deki dağcılık sporunu geliştirmek ve bölgeyi tanıtarak turizme kazandırmak olduğunu belirten Ertunç, bu tür etkinliklerinin devam edeceğini aktardı.

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DağcılıkHakkariTırmanış
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