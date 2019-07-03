Dağlar delindi bölgeler birbirine tünelle bağlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Dağların delinerek bölgelerin tünellerle birbirine bağlandığı Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85'e çıktı.

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, günlük ortalama 12 bin aracın geçtiği kara yolununun tüm etaplarının tamamlanmasıyla, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanırken kaza riski de azalacak.

Temeli dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 20 Kasım 2012'de atılan tünel ve yol projesinde, fiziki gerçekleşme yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Ekolojik dengenin korunarak yapıldığı yol, tünel, kavşak ve viyadüklerden oluşan 3 etaplı projede 16 bin 940 metre uzunluğunda 12 tünel, 4 viyadük, 3 kavşak ve 3 köprü bulunuyor.

Geçen yıl sonunda çift taraflı 6 tünel ve 2 viyadük hizmete açıldı. Kaplama beton imalatı tamamlanan 2 bin 510 metre uzunluğundaki 3 tünelde elektromekanik işlemleri sürüyor. 5 bin 66 metre uzunluğundaki iki tünelde ise kaplama beton yapım işlemleri devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla Güneydoğu'yu İç Anadolu'ya, Karadeniz'i de Akdeniz'e en kısa mesafede bağlayacak olan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, yaklaşık 18 kilometre kısalarak sürücülere 50 dakika gibi zaman tasarrufu yaşatacak.



Günlük ortalama 12 bin aracın geçtiği kara yolu, bütün etapların tamamlanmasıyla araçların amortisman giderleri hariç, mesafenin kısalmasına bağlı büyük oranda tasarruf sağlanacak.

Projesi 1950'li ve 1980'li yıllarda yapılan eski yol, topoğrafik olarak dik yamaçlı, çok sayıda keskin dönüşlerinin yanı sıra düşüt standartlardaki durumuyla sürücülere zor anlara yaşatıyor. Tamamlanma aşamasında olan yeni yol ise yüksek standardıyla dikkati çekiyor. Şerit sayısı 2'den 6'ya çıkarılan yolu, bölgeler arasında kullanan sürücüsü sayısı her geçen gün artıyor.

Kavşaklar, viyadükler, tali bağlantılar gibi birçok kolaylığın sağlandığı yolda sürücüler hem yakıt hem de zaman tasarrufunun yanında ölümlü kaza riskinden kurtulmanın, işletme sahipleri de artan müşteri potansiyelinin mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş - Kayseri kara yolunu kullanan sürücülerden Mehmet Akçadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş-Göksun arasında huzur içinde yolculuk yaptıklarını belirterek, "Allah razı olsun devletimiz milleti için bu yolu yaptı. 1 saatlik yolu neredeyse 5 dakikada gidip geliyoruz. Dağlar delindi, tüneller açıldı, viyadükler yapıldı. Yollarımız gayet rahat. Eskisi gibi kaza da olmuyor. Çok memnunuz." dedi.

- "Allah'a şükür o sıkıntı bitti"

Sürücülerden Sinan Özdemir de 15 yıldır ağır vasıta şoförlüğü yaptığını, mevcut yolun eskisine göre devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Yapılan tünellerin kendilerini çok rahatlattığını ifade eden Özdemir, "Sıcak havada eski yoldan indiğimizde frenler ısınıp dumanlamaya başlıyordu. Şimdi Allah'a şükür o sıkıntı bitti. Bu hizmetleri yapandan Allah razı olsun, devletimize zeval vermesin. Bir iki tünel kaldı onlar da açıldığı zaman daha da rahatlayacağız." diye konuştu.

Özdemir, sürücülerin bu yolla sağladığı tasarrufa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş-Kayseri arasında yeni yollar sayesinde tasarruf da sağlıyoruz. Bir seferde 30 litre gibi tasarrufumuz var. Hem tasarruf açısından hem de arabalarımızın rahatlığı açısından çok iyi oldu. Bu yolda eskiden bir araç iki ayda bir balata değişimi yaptırıyorsa şimdi 4 ayda bir değişim yapıyor. Hem maddi hem de manevi rahatız. Dağlar delindi bize yol oldu. Çok mükemmel oldu."

- "Yollarda trafik artınca müşteri de arttı"

İşletmeci Ali Gözükara ise yol üzerinde yıllardır esnaflık yaptığını söyledi.

Kara yolunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Gözükara, "Eski yolda çok fazla kaza oluyordu. Şu anda o kazalar olmuyor ve çok rahat bir yol oldu. Yolun bu seviyeye gelmesinin işletmelere çok fazla faydası oldu. Yollarda trafik artınca müşteri de arttı. Eskiye bakarak işlerimiz de yoğunlaşmaya başladı. Bazı eksik yerler var onlar da tamamlanırsa çok daha güzel olacak." diye konuştu.



