Dağlarında kar, eteklerinde bahar

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - UFUK ERTOP - Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Yıldız Dağları, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken, eteklerinde ise adeta sonbaharı andıran görüntüler dikkati çekiyor.

Türkiye'nin metrekareye en fazla ağaç düşen bölgelerinden biri olarak bilinen Istranca ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağları, geçen gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Istrancalar'ın etekleri ise Balkan soğuklarına inat, hem hava sıcaklığı hem de görünüşü itibarıyla sonbaharı aratmayan görüntüler sunuyor.

İki mevsimin bir arada yaşandığı Istrancalar'da gün batımında ise "beyaz gelinliğin" kızıla boyanmasıyla oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Birçok doğa harikasını içinde barındıran Istancalar'da yer yer iklim koşullarına direnen ağaçların yeşilliği, gün kırmızısı, gök mavisi ve beyaz bulutların birleştiği noktada gökkuşağı renklerini aynı anda yansıtıyor.

AA ekibi, bölgenin güzelliğini havadan görüntüledi.

- "Vatandaşlarımızı bölgenin güzelliklerini görmeye davet ediyorum"

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan ise Yıldız Dağları ve Istranca Ormanları'nın eşsiz güzelliklerini görmek isteyen birçok yerli ve yabancı turistin bölgeye adeta akın ettiğini anlattı.

Ormanların adeta terapi etkisi yarattığına dikkat çeken Asan, başta Trakya olmak üzere İstanbul ve diğer bölgelerden yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi ziyaret ettiklerini aktardı.

Kırklareli'nin artık doğası ile ön planda olduğunu dile getiren Asan, tüm vatandaşları bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.

- "İki mevsim bir arada"

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Yıldız Dağları ve Istranca Ormanları'nda iki mevsimin bir arada yaşandığını ifade eden Deniz, bölgenin görülmeye değer ender yerlerden olduğunu vurguladı.

Bölgenin çok zengin bir ekosisteminde olduğuna dikkati çeken Deniz, "İstanbul'dan Bulgaristan'a kadar uzanan sıradağlar olan Yıldız Dağları kar yağışı ile beyaz gelinliğini giyerken içerisinde barındırdığı ormanlar ise kahverengi tonlar ile adeta baharı andırıyor. Bölgede adeta iki mevsim bir arada yaşanıyor." diye konuştu.

İstanbul'dan gezmeye gelen Mehmet Kahya ise iki mevsimi bir arada yaşamanın keyfini yaşadığını söyledi.

Kahya, bölgenin görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.