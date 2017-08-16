"Dahi çocuk atölyeleri" eylülde kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Akademi'nin atölye çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Eylül'de kapılarını açacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, eylülde faaliyetlerine başlayacak ve üstün yetenekli çocukların özel eğitim ihtiyacını karşılayacak TÜZDEV Akademi, projelerini Ankara, Kayseri ve İstanbul'da eş zamanlı yürütecek. Akademide 6-12 yaş arası üstün yetenekli çocuklar için "Drama", "Eğlenceli Bilim", "Resmen Matematik", "Akıl Haritaları", "Lisan" ve "Robotik" atölyeleri gerçekleştirilecek.

Drama atölyesinde çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmesi ve doğru yerde doğru cevap verebilmesi amaçlanırken, çocuklar "Resmen Matematik" atölyesinde resim yaparak problem çözmeyi öğrenecek. "Akıl Haritaları" atölyesinde kendi çizimleriyle not almayı, "Lisan" atölyesinde şarkı, oyun ve canlandırmalarla dil eğitimi alacak. Seçmeli "Robotik" atölyesinde ise özel robot setleri ile grup olarak faaliyet yapmanın bilincine varacak.

- "Üstün vasıflı çocuklar yer üstü hazineleridir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜZDEV Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, dünyayı şekillendirenlerin pasif bir çoğunluktan çok sınırlı sayıdaki üstün potansiyelliler olduğunu vurguladı. Tekden, "Üstün vasıflı çocuklar, tüm toplumlar için yer üstü hazineleridir. Ancak bazıları, diğerlerinden çok daha farklı olan üstün yetenekli çocuklarımız. Anne babalar bu çocuklarımızla ne kadar ilgili olsalar da çoğu zaman çabaları yetersiz kalıyor. TÜZDEV olarak, Türkiye'deki üstün zekalı ve yetenekli çocukların tespit edilmesi, bu çocuklarımızın eğitimlerini sağlıklı şekilde sürdürmesini sağlamayı amaç edindik." ifadelerini kullandı.

TÜZDEV Akademi'de gerçekleştirilen atölyelerde üstün yetenekli çocukları kollamak ve ailelerine doğru rehberlik yapmak üzere hizmet sunduklarını aktaran Tekden, her atölyenin çocuklara farklı şeyler kattığına dikkati çekti.

Çocukların okul başarısını artırmayı amaçladıklarını belirten Tekken, "Biz çocuklarınızın kendilerini bulmalarına, hayal kurmalarına, tasarım yapmalarına yardım ediyoruz. Tüm atölyelerimizde tasarım yapıyorlar. Yeni dönemde de atölye çalışmalarımızla 6-12 yaş arası çocuklarımız ve ailelerine rehberlik yapmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

