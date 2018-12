Daimler'in IT Çözümleri Merkezi'nden 5 yılda 4 milyon avro yatırım - Daimler’in Hindistan’ın ardından Türkiye’de açtığı, Almanya’dan Japonya’ya, 40’tan fazla ülkeye hizmet veren Küresel IT Çözümleri Merkezi, 5 yılda toplamda 4 milyon avroyu aşkın yatırım gerçekleştirdi - Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: - "2013 yılından bu yana toplam 4 milyon avroyu aşan yatırımla Daimler’in devreye aldığı Küresel IT Çözümler Merkezi sayesinde Türkiye’den tüm dünyaya bilişim teknolojileri ve uzmanlığı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Sadece bu merkez sayesinde 25 milyon avroluk mühendislik ihracatı kaydettik"

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34