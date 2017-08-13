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Dairesinin kapısını açamayan kişiye yardım etmek isterken öldü

- Bursa'da bir kişi, dairesinin kapısını açamayan bir kadına yardım etmek için yan dairenin balkonundan eve girmeye çalışırken, 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Dairesinin kapısını açamayan kişiye yardım etmek isterken öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, apartmanın 4'üncü katından düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.

Yenişehir-İznik karayolundaki bir sitenin 4. katında oturan Remziye Y. (40), daire kapısını açamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Siteye gelen itfaiye ekipleri, apartmanın yakınından geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle merdiven açamadı ve ev sahibine çilingir çağırmasını söyleyerek bölgeden ayrıldı.

Başka bir mahallede oturduğu, bu sırada oradan geçerken konuyu öğrendiği belirtilen Ferhat Kaynar (27), ev sahibine, kendisinin yan dairenin balkonundan geçerek kapıyı açabileceğini söyledi. Yan dairenin balkonundan diğerine geçmeye çalışan Kaynar, dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

Ağır yaralanan Kaynar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kaynar'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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