DAKA'dan projelere 157 milyon liralık destek

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) 2009'dan bu yana Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de yatırım tutarı 157 milyon liraya denk gelen 200 projeyi desteklediğini bildirdi.

Ajansın 2018 yılı ilk olağan yönetim kurulu toplantısı Van'da yapıldı.

DAKA salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Van Valisi ve DAKA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Zorluoğlu, ajansın 2009'dan bu yana bölgenin dört ilini kapsayan çok önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

2009'dan bu yana 13 mali destek programı kapsamında Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 200 projeye, 85,7 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirten Zorluoğlu, eş finansmanların da dahil edilmesiyle bölgede gerçekleştirilen yatırımların toplam tutarının 157 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Kuruluşundan bu yana DAKA'nın 6 doğrudan faaliyet destek programı kapsamında dört ilde 72 farklı proje için 4,6 milyon lira destek sağladığına değinen Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"DAKA tarafından ayrıca teknik destek programları kullanıldı. Bu program kapsamında illerimizde 329 teknik destek programı gerçekleştirildi. 3 milyon lira tutarında bir kaynak kullanıldı. Son dönemde kalkınma ajansları tarafından hayata geçirilen güdümlü projeler var. Bu çerçevede 2017 yılında ajansımız tarafından sunulan dört güdümlü projemiz bulunuyor. Bunlar Kalkınma Bakanlığımız tarafından onaylandı ve geçtiğimiz günlerde sayın valilerimizin başkanlığında protokolleri imzalandı. Bu çerçevede 2018 yılı içerisinde toplam destek tutarı 8 milyon (eş finansmanla 10,6 milyon) lirayı bulan bir maliyetle Hakkari'de kış sporları kapasite geliştirme projesi var. Bu projenin Hakkarimizde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yine Muş ilimizde lazer kesim makinesi ortak kullanım atölyesi projesi hazırlanarak müracaatı yapılmıştır."

Zorluoğlu, Van Kent Müzesi projesini 2018 yılı sonunda hayata geçirmeyi hedeflediklerini, bu projenin 4,5 milyon lirasının DAKA'dan, 3 milyon lirasının da Büyükşehir Belediyesinden temin edileceğini kaydetti.



Van'daki Tekstil Kent ikinci etap projesinin maliyetinin de 5 milyon lira olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Türkiye genelinde 26 kalkınma ajansı var. 26 ajansın 2017'de toplam 11 güdümlü projesi Kalkınma Bakanlığımız tarafından kabul edildi. Memnuniyetle söyleyeyim bunların 4'ü Van'dan sunulan projeler. 2018 yılı içerisinde de DAKA yine bölge illerinde kalkınmaya ve gelişmeye destek verecek. Çok önemli çalışmaların içerisinde olacak." diye konuştu.

DAKA Yönetim Kurulu 2018 dönem başkanlığı görevini Zorluoğlu'ndan devralan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise 2018 yılının DAKA açısından hayırlara vesile olmasını dileyerek, toplantı gündemine ilişkin bilgilendirmeyi yönetim kurulu üyeleriyle paylaştı.



DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da 2018 çalışma programı ve gündem maddeleriyle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya Muş Valisi Aziz Yıldırım, video konferans bağlantısı ile de Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz katıldı.

