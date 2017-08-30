Dakikada 524 yumruk atarak dünya rekoru kırdı

İSTANBUL (АА) - Sporcu Tolga Çakmak, bir dakikada 524 yumruk atarak, Guinness Dünya En Çok Yumruk Atma Rekoru'nu kırdı.

Yeşilköy'de bir otelde gerçekleşen rekor denemesinde, 7 dalda antrenör olan 32 yaşındaki sporcu Çakmak, bir dakikada attığı 524 yumrukla, 2009'dan beri 428 yumrukla rekoru elinde bulunduran Avustralyalı sporcu Robert Ardito'yu geçerek, Guinness Dünya En Çok Yumruk Atma Rekoru'nun sahibi oldu.

Muay Thai, kick boks, krav maga, sambo, fitness, yüzme, atletizim ve dalgıçlık sporlarında yarışan Çakmak'ı, rekor denemesine 16 Guinness Rekoru sahibi Namık Ekin hazırladı.

Çakmak, 20 yıldır sporla uğraştığını ve uzun zamandır rekor denemesi için çalıştığını belirterek, rekoru kırması için fikir veren kişinin Namık Ekin olduğunu söyledi.

Namık Ekin'le uzun zamandır çalıştığını dile getiren Çakmak, onun desteğiyle rekor denemelerine başladığını belirterek, "Namık hocam, 'Bir gün bu rekoru kıracaksın.' dedi. İlk yaptığım denemede daha önceki rekoru geçtim. Rekor denemesini 5 ay önce yapacaktık fakat 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olmasını istedik. 100 yıl önce atalarımız nasıl Avustralyalıları yendiyse bugün de tarih tekerrür etti. Bir Avustralyalı sporcunun elinden rekoru aldık ve Türkiye'ye getirdik. Bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz." diye konuştu.

Guinness Dünya Rekoru'nu elde etmek için çok çalıştığını anlatan Çakmak, hazırlık sürecinde günde 3-4 antrenman yaptığını söyledi.

Çakmak, 15 gün önce sırt ve bel kaslarının aşırı yoğun tempodan ve rüzgarın etkisiyle kilitlendiğini belirterek, şunları anlattı:

"Doktor uzun süre dinlenmemi istedi. Dinlenseydim 30 Ağustos'a yetişemeyecektik. Hiç dinlenmedim. Sabah akşam ağır dozajda yediğim iğnelerle ayakta kaldım. Günde 3 antrenman yapmaya devam ettim. Rekorun istediğim sayıda çıkmamasını, geçirdiğim rahatsızlığa bağlıyorum. Çünkü antrenmanlarda 590 yaptığımız günler oldu. 524 düşük bir sayı geldi fakat çok mutluyum. Başta Namık Ekin olmak üzere beni bugünlere getiren bütün antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ülkemize bu rekoru getirmenin gururunu yaşıyorum."

- "Tolga, doğuştan kabiliyetli"

Guinness Türkiye Temsilcisi Namık Ekin, antrenörlere gelen sporcuların bir kısmının yarış atı, bir kısmının ise sütçü beygiri olduğunu belirterek, Tolga Çakmak'ın iyi bir yarış atı olduğunu söyledi.

Çakmak'ın genetik olarak iyi bir yapıya ve DNA'larına kurgulanmış özelliklere sahip olduğunu dile getiren Ekin, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bunu yıllar evvel keşfettim. En çok şınav, mekik çekme ve 1 dakika içinde en çok yumruk atma rekoru ona çok uyuyordu. Çabuk kasılan kasları çok fazla ve onları çok çabuk kumanda edebiliyor. Zaten bana pek iş düşmedi Tolga doğuştan kabiliyetli olduğu için. İlk denemesinde zaten rekoru geçmişti. Son 15 saniye heyecanlı olduğunu hissettim. O heyecan 5 saniye falan sürdü. Ellerinden de belli zaten. Sanki ağaç döver gibi elleri yara oldu. Avustralyalı'nın rekorunu kırıp bu özel günde Türkiye'ye getirdiği için onu kutluyorum. Ülke ve spor camiası olarak bu kardeşimize ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah spor camiası da bunun farkındadır. Kendilerine ufak da olsa bir hediye verebilirler diye düşünüyorum."

Ekin, rekor denemesini başarıyla sonlandıran ve dakikada 524 yumruk atarak rekoru Türkiye'ye getiren sporcu Tolga Çakmak'a, Guinness Dünya Rekoru sertifikası verdi.