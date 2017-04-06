Dalay Lama Hindistan'da tapınağı ziyaret etti

GAUHATI (AA) - Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki bir manastırı ziyaret etti ve 10 binden fazla Budist ile bir araya geldi.

Hint yetkili Jemba Tshering, ziyaret sırasında Dalay Lama'nın, Arunaçhal Pradeş eyaletine bağlı Tawang bölgesindeki Thubchok Gatsel Ling Manastırı'nı kutsadığını belirtti.

Tshering, bazıları komşu ülke Bhutan'dan gelen 10 bin kişinin tapınakta ruhani liderlerini karşıladığını söyledi.

"Press Trust of India" ajansı, tapınaktaki genç keşişlere hitap eden Dalay Lama'ya ziyaret sırasında Arunaçhal Pradeş eyaleti Başbakanı Pema Khandu'nun eşlik ettiğini duyurdu.

Telegraph" gazetesine göre, Dalay Lama, halkının Tibet'in bağımsızlığını talep etmediğini, bölgenin, Çin'den "anlamlı özerklik" elde etmesi için mücadele ettiğini vurguladı. Dalay Lama, "Öncelikle biz, bağımsızlık istemiyoruz. Çin'de kalmaya istekliyiz. Aynı zamanda Çin hükümeti, bize anlamlı özerklik, otonomi vermeli ve çevreye özen göstermeli." dedi.

Çin geçen ay, Dalay Lama'nın ziyaretine izin vermesi halinde Hindistan ile ilişkilerin "ciddi hasar" göreceği uyarısında bulunmuştu. Hindistan da Pekin yönetimini içişlerine karışmaması yönünde uyarmıştı.

1959'da Çin yönetimine karşı başarısız ayaklanmanın ardından Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama, Tibet'i terk etmek zorunda kalmış, Hindistan'ın kuzeyinde, sürgünde Tibet hükümeti kurulmuştu. Çin yönetimi, Tibet'in 700 yıldır kendi toprakları içinde bulunduğunu, Tibetliler ise bu sürenin çoğunda ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor. Pekin, Dalay Lama'nın Tibet için daha fazla özerklik talebini, gizli bağımsızlık çabası olduğu gerekçesiyle reddediyor.



