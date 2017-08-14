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Dalgalara rağmen denize girenlere anonslu uyarı

- Zonguldak'ta, plajda, rüzgar ve dalga nedeniyle getirilen suya girme yasağına uymayanlar, denizden çıkmaları konusunda cankurtaranlar tarafından uyarıldı

Dalgalara rağmen denize girenlere anonslu uyarı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, belediye plajında sahil şeridinde rüzgar ve dalga nedeniyle getirilen suya girme yasağına uymayan vatandaşlar, cankurtaranlar tarafından anonslar eşliğinde denizden çıkarıldı.

Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajında dalga ve rüzgar nedeniyle görevliler, uzun süre anonslar yaparak vatandaşları denizden çıkarmaya çalıştı.

Dalgalara rağmen, aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu vatandaşların denize girmeye devam etmesi üzerine cankurtaranlar, bazı vatandaşları anons yaparak denizden çıkarmaya çalıştı.

Anons üzerine denizden çıkan vatandaşların, cankurtaranların başka alana geçmesiyle yeniden denize girdiği görüldü.

Cankurtaran Muzaffer Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizin dalgalı ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladıklarını belirterek, "Uyarılarımıza rağmen denize girmeye çalışanlar oluyor. Can güvenliği olduğu için bunu güzel bir dille anlatıyoruz." diye konuştu.

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CankurtaranlarMegafonPlajZonguldak
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