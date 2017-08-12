Dalgıç denizde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde salyangoz avlanmaya çıkan 40 yaşındaki dalgıç Orhan Çoşkun, denizde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir arkadaşı ile Kandıra ilçesinin Seyrek-Palamar sahilinde salyangoz avlamak için dalış yapan Çoşkun kayboldu.
Arkadaşının ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), KOSKEM ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.
Bölgede yaklaşık 2 saat süren çalışmalar kapsamında Çoşkun, denizdeki kayalık alanda hareketsiz halde bulundu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Çoşkun'un cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.