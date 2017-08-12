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Dalgıç denizde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde salyangoz avlanmaya çıkan 40 yaşındaki dalgıç Orhan Çoşkun, denizde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, bir arkadaşı ile Kandıra ilçesinin Seyrek-Palamar sahilinde salyangoz avlamak için dalış...

Dalgıç denizde ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde salyangoz avlanmaya çıkan 40 yaşındaki dalgıç Orhan Çoşkun, denizde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir arkadaşı ile Kandıra ilçesinin Seyrek-Palamar sahilinde salyangoz avlamak için dalış yapan Çoşkun kayboldu.

Arkadaşının ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), KOSKEM ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Bölgede yaklaşık 2 saat süren çalışmalar kapsamında Çoşkun, denizdeki kayalık alanda hareketsiz halde bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Çoşkun'un cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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AvlanmaKandıraSeyrek
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