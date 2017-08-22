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Dalından sofraya karadut

- Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğal yetişen karadut, zahmetli işlemlerin ardından reçel, pekmez ve karadut suyu olarak sofralardaki yerini alıyor

Dalından sofraya karadut

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğal yetişen karadut, bir dizi zahmetli işlemin ardından reçel, pekmez ve karadut suyu olarak satışa sunuluyor.

İlçede çiftçilik yapan İsmail Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir zirai ilaç kullanmadan yaklaşık 20 yıldır doğal yollarla karadut yetiştirdiklerini söyledi.

Daha sonra karadutları dalından büyük bir titizlikle topladıklarını anlatan Altaş, meyveleri kaynattıklarını ifade etti.

Altaş, karadutun suyunu çıkardıklarını, reçel ve pekmezini yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ahlat’ta yüzlerce karadut ağacı var. Bunların büyük bölümü asırlık ağaçlar. Karadutun kansızlığa, ağız yaralarına oldukça faydalı olduğu söyleniyor. Ayrıca bademcik iltihabının giderilmesinde, özellikle çocuklarda pamukçuk olarak bilinen ağız yaraları için, doğal bir ürün olmasından dolayı tercih ediliyor. Ürünlerimizi genelde ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere satıyoruz. Son zamanlarda telefonla aldığımız siparişleri de kargoyla gönderiyoruz."

Altaş, ürünlerini 800 gramlık kavanozlarda 20 liradan başlayan fiyatlarla sattıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AhlatBitlisKaradut
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