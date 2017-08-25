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Dalyan Kanalı'nın kürek çeken kadınları

- Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerini ayıran Dalyan Kanalı'nda kadın sandalcılar, turistleri ve köylüleri kanalın karşısına taşıyor - Sandal kullanan Kolcu: "Bu işi yapmaktan gurur duyuyorum. İki ilçeyi birleştirerek çok güzel bir iş yapmış oluyoruz. Kadınlar adına mutluyum" - Sandal kullanan Baysal: "Günlük duruma göre 50 ila 100 kişi taşıyoruz. Çocukluğumuzdan bu yana alışık olduğumuz için kürek çekmek zor gelmiyor"

Dalyan Kanalı'nın kürek çeken kadınları

MUĞLA (AA) - OSMAN AKÇA - Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesinde kadınlar, turistleri ve köylüleri sandalla kanalın karşısına taşıyarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Dalyan beldesi ile Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır köyünün ortasından geçen Dalyan Kanalı'nın her iki yakasındaki vatandaşlar, bölgede köprü olmadığı için karşıya sandalla geçebiliyor.

Günün ilk ışıklarıyla kanal kenarındaki sandallarının başına geçen beş kadın, daha sonra Köyceğiz kıyısına kürek çekiyor.

Çandır Mahallesi'nde yaşayan ve Ortaca ilçesinde çalışanları karşıya taşıyan kadınlar, günün ilerleyen saatlerinde ise 2 bin 500 yıllık Kaya Mezarları ve Kaunos Antik Kenti'ni görmek isteyen turistleri taşıyor.

- "Bu işi yapmaktan gurur duyuyorum"

Üç yıldır kürek çeken Demet Kolcu, AA muhabirine, kendisinden önce bu işi annesinin yaptığını söyledi.

Annesinin rahatsızlanmasının ardından tam zamanlı olarak sandalcılığa başladığını belirten Kolcu, "Günde 10 defa karşı kıyıya gidip geliyoruz. Ancak turizm sezonuna göre bu sayı değişiyor. Bu işi severek yapıyorum. Anne mesleğimize sahip çıktık. Bu işi yapmaktan gurur duyuyorum. İki ilçeyi birleştirerek çok güzel bir iş yapmış oluyoruz. Kadınlar adına mutluyum. Beş kadın sandalcılık yapıyoruz." diye konuştu.

Fevziye Baysal da ailesinin sandalcılığı yaklaşık 100 yıldır yaptığını dile getirdi.

Sandalcılığın dedesinden babaannesine, onun çocuklarına ve kendisine kadar ulaştığını anlatan Baysal, "Kanalda köprü olmadığından küçük yaşta kürek çekmeye başlıyoruz. Bu nedenle alışık olduğumuz için kürek çekmek zor gelmiyor. Günlük duruma göre 50 ila 100 kişi taşıyoruz." dedi.

Emine Köse ise 17 yıldır sandalcılık yaptığını ifade etti. Turizme hizmet ettiklerini anlatan Köse, turist ve köylülerin rahatı için aralıksız kürek çektiklerini kaydetti.

- "Köprü olmadığı için sandala biniyoruz"

Çandır Mahallesi'nde yaşayan Ali Yalçın, Dalyan Kanalı'nda köprü bulunmadığı için karşıya sandalla geçtiklerini söyledi.

Kadın sandalcıların sağladığı hizmetten memnun olduklarını belirten Yalçın, "Sandal fiyatı uygun. Kanalda feribot da var ama fiyatı yüksek. Sandalı tercih ediyoruz. Yıllardır sandalları kadınlar kullanıyor. Aynı aileler yaptığı için başkası bu görevi üstlenmiyor. Kış aylarında da bu hizmet devam ediyor. Yağmurda bile kadınlar insanları karşıya taşıyor." ifadelerini kullandı.




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Dalyan KanalıDemet KolcuMuğlaOrtacaSandalcı Kadınlar
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