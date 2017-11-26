Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Damada 6 saatlik "işkence"

- Aydın'da bir damada, gelini aldıktan sonra yöredeki gelenek gereği 6 saatlik "damat işkencesi" yapıldı - Soğuk havaya rağmen bir derede yalın ayak zeybek oynayan damat, etek giyip eşarp taktı - Damat Sarı: - "Ben de zamanında arkadaşlara böyle eziyetler ve işkenceler yaptım. Şimdi de bunun karşılığını görüyorum"

Damada 6 saatlik

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir damada, gelenek gereği 6 saat boyunca çeşitli zorluklar yaşatıldı.

Malgaçemir Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Tarık Sarı, Malgaçmustafa Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Tuğba Çepel ile hayatını birleştirdi. Sarı, gelini konvoy eşliğinde baba evinden aldı. Gelini alan damada, yöredeki gelenek gereği "damat işkencesi" yapıldı.

Arkadaşları tarafından gelin arabasından indirilen Sarı, ayakkabısı çıkarıldıktan sonra dereye sokuldu. Soğuk havaya rağmen suya giren damat, derenin içinde ayakkabısız halde zeybek oynadı. Damat oyunu tamamladıktan sonra istek üzerine dereden taşıdığı sularla konvoydaki bir otomobili yıkadı. Daha sonra bir zeytin bahçesine götürülen Sarı, burada yere dökülen zeytinleri tek tek topladı. Sarı'ya bir tarladan kabak taşıttıran arkadaşları, damada piknik tüpü üzerinde kahve pişirtti.

Damat Sarı, mahalledeki halı sahada çorapla top oynadı, Fenerbahçeli olmasına rağmen bir binanın tepesine çıkıp "Şampiyon Beşiktaş" diye bağırdı.

Yaklaşık 6 saat süren "işkencenin" sonunda etek giyip eşarp takan damadın, mahallenin ortasında bir masanın üstüne çıkıp oyun oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de daha önce böyle işkenceler yaptığını belirterek, "Bu işler parayla değil sırayla. Ben de zamanında arkadaşlara böyle eziyetler ve işkenceler yaptım. Şimdi de bunun karşılığını görüyorum. Bizim buralarda düğünler böyle güzel oluyor. Tabi işkenceler çok zor oluyor." dedi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DamatDüğünIşkence
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5